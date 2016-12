France 2 22:30 bis 02:00 Sonstiges Téléthon 2016 : 30e édition Live 16:9 Merken Des artistes et des chanteurs viennent relever des défis sur le plateau de la grande fête du Téléthon, en réalisant des performances exceptionnelles. Nelson Monfort et Jean-Sébastien Petitdemange relaient quant à eux les défis réalisés dans les 100 villes. Ces dernières doivent réussir le tour de force d'allumer les 100 points constituant le "36 37", véritable numéro de la générosité. Ouvert dès le 2 décembre au matin, le 36 37 est le véritable poumon de la collecte. Pour répondre à près de 600 000 appels en trente heures, 58 centres de promesses sont mis en place. Plus de 20 000 bénévoles se relaient pour réceptionner les promesses de dons. In Google-Kalender eintragen Moderation: Sophie Davant, Nagui Gäste: Gäste: Nelson Monfort, Jean-Sébastien Petitdemange, Frédéric Lopez, Anne-Sophie Lapix, Stéphane Bern, Gérard Holtz, Claude Sérillon, Garou, Tal, Véronique Sanson, Julien Doré, Nolwenn Leroy, Marc Lavoine, Frero Delavega, Patrick Bruel, Christophe Maé, Olivia Rui