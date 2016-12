France 2 20:50 bis 22:30 Sonstiges Téléthon 2016 : 30e édition La grande fête Live 16:9 Merken La Grande Fête met à l'honneur tous les héros du Téléthon, ce marathon télévisuel unique en son genre : des familles, des chercheurs, des animateurs de France Télévisions, mais aussi Patrick Sébastien, Gad Elmaleh, Franck Dubosc, Patrick Bruel, Serge Lama, Jane Birkin, Marc Lavoine et Garou, tous les parrains et marraines qui ont accompagné ces trente années de Téléthon et qui reviendront sur leurs meilleurs moments. De nombreuses surprises pour les téléspectateurs sont aussi prévues. Par exemple, quatre grands chefs pâtissiers français préparent les gâteaux d'anniversaire du Téléthon : chaque donateur aura la chance de participer à la mise en vente sur le site de Drouot et d'être livré à domicile par une personnalité. In Google-Kalender eintragen Moderation: Sophie Davant, Nagui Gäste: Gäste: Frédéric Lopez, Anne-Sophie Lapix, Stéphane Bern, Gérard Holtz, Claude Sérillon, Nelson Monfort, Jean-Sébastien Petitdemange, Garou, Tal, Véronique Sanson, Julien Doré, Nolwenn Leroy, Marc Lavoine, Frero Delavega, Patrick Bruel, Christophe Maé, Olivia Rui