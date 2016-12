France 2 18:45 bis 19:55 Sonstiges Téléthon 2016 : 30e édition La grande parade Live 16:9 HDTV Merken La Grande Parade, point d'orgue de la mobilisation, annonce les festivités de la soirée du Téléthon et accueille cette année plus de mille participants. Dans cette émission tout en couleurs, en lumières et en musiques, les héros du Téléthon défilent pour témoigner de leur solidarité. Pendant plus d'une heure, des scientifiques, des artistes, les délégations des villes ambassadrices, les familles de malades et les partenaires rejoignent en fanfare le plateau de l'hippodrome de Longchamp, orné d'illuminations et d'un "36 37" géant. In Google-Kalender eintragen Moderation: Sophie Davant, Nagui