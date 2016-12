Phoenix 15:15 bis 16:00 Dokumentation Unter Gotteskriegern - Die Frau, die sich den Taliban anschloss D 2016 Live TV Merken Beverly Giesbrecht aus Vancouver ist eine im Beruf erfolgreiche Kanadiern, bis der 11. September 2001 ihr Leben verändert. Innerhalb weniger Monate gibt sie voller Überzeugung ihr altes Leben auf und schließt sich den radikalislamischen Taliban in Afghanistan an. Beverly konvertiert zum Islam und reist in die Berge Pakistans. Doch sie gerät selbst in die Fänge der Taliban. Mit fatalen Folgen. Der Film erzählt Beverlys Geschichte als kanadische Muslima, die sich selbst als Brücke zwischen verfeindeten Kulturen sah. Von ihr selbstgedrehtes Videomaterial sowie private Fotos und Interviews komplettieren die außergewöhnliche Dokumentation. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Unter Gotteskriegern - Die Frau, die sich den Taliban anschloss