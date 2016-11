Servus TV 20:15 bis 21:10 Dokumentation Dolezal Backstage A 2016 Stereo 16:9 HDTV Merken Über 35 Jahre arbeitet Musik-Filmer Rudi Dolezal genau dort, wo jeder Rock-Fan gern sein würde: im Backstage-Bereich der Rock- und Pop-Stars. In "Dolezal Backstage" gibt der international ausgezeichnete Regisseur die besten Stories aus seinem Arbeitsleben preis und öffnet dafür seine umfangreiche Archiv-Schatztruhe. In Folge eins der dritten Staffel lässt Dolezal seine Erlebnisse mit den Stars des Austropop Revue passieren. Mit: Falco, Peter Alexander, Wolfgang Ambros, Rainhard Fendrich, Georg Danzer, Ludwig Hirsch, STS, EAV, Peter Cornelius, Stefanie Werger, Marianne Mendt, Wilfried, Minisex, Udo Jürgens u.v.a. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Dolezal Backstage

Jetzt im TV Sendepause

Sonstiges

Eurosport 01:30 bis 06:45

Seit 308 Min. ARD-Morgenmagazin

Magazin

Das Erste 05:30 bis 09:00

Seit 68 Min. ARD-Morgenmagazin

Magazin

ZDF 05:30 bis 09:00

Seit 68 Min. SAT.1-Frühstücksfernsehen

Magazin

Sat.1 05:30 bis 10:00

Seit 68 Min.