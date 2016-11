RTL II 18:00 bis 20:00 Dokusoap Der Trödeltrupp - Das Geld liegt im Keller Trödeltrupp Spezial D 2012 Stereo 16:9 HDTV Live TV Merken Irmgard lebt schon lange nicht mehr mit ihrem Mann unter einem Dach. Als ihr der Trödel vor zehn Jahren zu viel wurde, packte sie kurzerhand ihre Koffer, verließ ihren Mann und reiste nach Spanien. Ihre Flucht sollte wie eine Schocktherapie wirken und den sammelwütigen Bruno zum Ausmisten zwingen. Doch leider wurde es nicht besser, sondern noch viel schlimmer. Mittlerweile hat sich Irmgard ein neues Leben im spanischen Malaga aufgebaut. Doch gemeinsam mit ihrem Sohn Marco macht sie sich große Sorgen um Bruno. Der Rentner hat nicht einmal genug Geld für Heizöl! Nur einmal in der Woche macht er die Heizung an. Das hinterlässt natürlich auch Spuren im Haus. Der gesamte Kellerbereich samt Inventar ist vom Schimmel befallen. Irmgard und Marco kommen allein nicht weiter. Deshalb rufen sie sich den kompletten Trödeltrupp um Hilfe. Mauro, Otto und Sükrü rücken im Dreierpack an, doch die Tonnen von Müll und Trödel erschlagen sie einfach nur. Hinzu kommt der Schimmel in der unteren Etage im Haus. Sie holen sich Rat von einem Schimmel-Experten. Mauro, Sükrü und Otto wissen: Wenn der Schimmelbefall im Haus zu stark ist, müssen sie ihren Auftrag abbrechen. In Google-Kalender eintragen Originaltitel: Der Trödeltrupp - Das Geld liegt im Keller Spezial