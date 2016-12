RTL TVI 20:25 bis 22:05 Komödie Die Abenteuer des Rabbi Jacob F, I 1973 Stereo 20 40 60 80 100 Merken Rabbi Jacob, porté par une foule d'amis délirants, s'envole de New York vers Paris, où il n'est plus retourné depuis 30 ans... Au même moment, Victor Pivert, colérique, raciste et xénophobe de nature, est sur le point de marier sa fille. Alors qu'il fonce au volant de sa voiture avec son chauffeur Salomon, il est victime d'un accident. Abandonné par Salomon, qu'il a chassé dans sa fureur, Pivert trouve refuge dans une usine de chewing-gums, où se trouvent des malfaiteurs. Ces derniers, commandés par un certain Farez, séquestrent Slimane, un leader révolutionnaire... Slimane parvient à leur faire faux bond et il s'enfuit avec Pivert. Mais les deux hommes sont rapidement poursuivis par Madame Pivert, qui croit son mari en pleine escapade amoureuse ; par le commissaire Andreani, qui prend Pivert pour un dangereux criminel et bien entendu par Farez et ses hommes... Slimane et Pivert finissent par se retrouver à Orly, où ils se procurent la tenue vestimentaire d'un groupe de rabbins new-yorkais. Ainsi déguisé, Pivert est pris pour Rabbi Jacob. Accompagné de Slimane, Pivert est amené triomphalement parmi les siens alors que le véritable Rabbi Jacob est arrêté par la police... In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Louis de Funès (Victor Buntspecht) Marcel Dalio (Rabbi Jacob) Miou-Miou (Antoinette Buntspecht) Suzy Delair (Germaine Buntspecht) Claude Giraud (Mohamed Larbi Slimane / Rabbi Zeiligman) Renzo Montagnani (Colonel Farès) Henri Guybet (Salomon) Originaltitel: Les aventures de Rabbi Jacob Regie: Gérard Oury Drehbuch: Gérard Oury, Danièle Thompson, Josy Eisenberg Kamera: Henri Decaë Musik: Vladimir Cosma Altersempfehlung: ab 6