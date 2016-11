BR Fernsehen 12:20 bis 12:45 Reportage Gott mit dir, du Land der Bayern Himmlische Blicke auf weiß-blaue Glaubensschätze - Oberbayern Oberbayern D 2012 Live TV Merken Die Filme zeigen in außergewöhnlich hochwertigen Luftaufnahmen die sieben bayerischen Regierungsbezirke und ihre Landschaften im Kontext der jeweiligen reichen gläubigen Vergangenheit und Gegenwart. Dazu gehören die großartigen Kathedralen und Klöster genauso wie die kleinen katholischen Gebirgskapellen und die evangelischen Stadt- und Dorfkirchen im fränkischen Raum, ebenso auch Synagogen und Moscheen - allesamt Unikate - und filmisch eingebettet in einer vom Glauben an Gott geprägten Kulturlandschaft. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Gott mit dir, du Land der Bayern

Jetzt im TV Dauerwerbesendung

Nachrichten

Tele 5 07:54 bis 14:10

Seit 279 Min. Family Stories

Dokusoap

RTL II 11:45 bis 12:45

Seit 48 Min. Skispringen

Ski

Eurosport 11:45 bis 13:00

Seit 48 Min. 360° Geo Reportage

Reportage

ARTE 11:50 bis 12:35

Seit 43 Min.