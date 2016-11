Phoenix 15:15 bis 16:00 Dokumentation Machtpoker - Die Clintons und die Obamas A 2016 Live TV Merken Sechzehn Jahre lang haben die Clintons und die Obamas die USA regiert: Bill Clinton und Barack Obama, zwei charismatische Männer, und ihre nicht minder charismatischen Ehefrauen, Hillary Clinton und Michelle Obama, von denen eine nun selbst US-Präsidentin werden will. Die Clintons und die Obamas stehen auf derselben Seite des politischen Spektrums und teilen dieselbe Vision für ein besseres, gerechteres Amerika. Sie kommen aus einfachen Familien und haben in Harvard und Yale Karriere gemacht. Sie waren erbitterte Rivalen und enge Verbündete. Zwei Paare, auf Gedeih und Verderb verbunden durch ihre Ehe und ihre politischen Ambitionen. In Google-Kalender eintragen Originaltitel: Machtpoker - Die Clintons und die Obamas