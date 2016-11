Phoenix 11:30 bis 12:45 Sonstiges Eröffnung IT-Gipfel mit Rede von Bundeskanzlerin Angela Merkel D 2016 Live Live TV Merken phoenix-Live: Eröffnung des nationalen IT-Gipfels in Saarbrücken mit Annegret Kramp-Karrenbauer und Bundeskanzlerin Angela Merkel, Donnerstag, 17. November 2016, 9 Uhr, 11.30 Uhr Unter dem Motto "Lernen und Handeln in der digitalen Welt" findet bereits zum zehnten Mal der nationale IT-Gipfel statt, dieses Jahr in Saarbrücken. Erwartet werden neben Bundeskanzlerin Angela Merkel und Wirtschaftsminister Siegmar Gabriel auch hochrangige Vertreter aus Wirtschaft und Wissenschaft. Im Mittelpunkt des Gipfels steht das Thema "Digitale Bildung für alle". Besprochen werden auch die Themen "Industrie 4.0" sowie digitale Technologien im Handwerk. phoenix zeigt die Eröffnungsrede der saarländischen Ministerpräsidentin Annegret Kramp-Karrenbauer ab 9 Uhr live. Auch die Rede von Bundeskanzlerin Angela Merkel wird live übertragen. In Google-Kalender eintragen Moderation: Sara Bildau Originaltitel: Eröffnung IT-Gipfel mit Rede von Bundeskanzlerin Angela Merkel