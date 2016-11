Phoenix 09:30 bis 10:45 Magazin Thema Fluchtursachen D Live TV Merken 65 Millionen Menschen sind weltweit auf der Flucht. Die jüngsten Zahlen des UNHCR-Jahresberichts 2015 bedeuten einen neuen, traurigen Rekord. "Fluchtursachen bekämpfen!" hört man aus der Politik, quer durch das Parteienspektrum. Aber wie? Im Interview mit dem Bundesminister für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung, Gerd Müller (CSU), sowie auf der "Zukunftstour" von BMZ und Engagement Global geht Moderator Thomas Bade Ursachen und Lösungswegen für die globale Flüchtlingswelle auf den Grund. In der Dokumentation "Auf der Flucht - Die afrikanische Völkerwanderung" berichten die ARD-Korrespondentinnen Sabine Bohland und Shafagh Laghai über die Lage in Mali, Nigeria, in Ghana, Kenia und Eritrea. In Google-Kalender eintragen Moderation: Thomas Bade Originaltitel: Thema

