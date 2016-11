Schweiz 1 23:35 bis 01:05 Dokumentation Fonko - der unwiderstehliche Groove des urbanen Afrika S, SA, CH, BUR, D 2013/2014 Stereo HDTV Merken Die grosse musikalische Revolution der Gegenwart findet in Afrika statt. Hier vermischen sich urbane Clubbeats mit traditionellen Klängen. Lokale Wurzeln und elektronische Rhythmen verbinden Geschichte mit Zukunft. Heraus kommen neue innovative Musikstile wie Kuduro, Coupé-Décalé oder Afrobeats. Diese Musik ist Ausdruck eines gigantischen sozialen, politischen und wirtschaftlichen Wandels, der ganz Afrika ergriffen hat. "Fonko" ist eine Reise durch eine bunte und chaotische Musiklandschaft, von Lagos über Luanda und Accra bis nach Johannesburg. So hypnotisch wie die Musik pulsiert auch der Dokumentarfilm in psychodelischen Farben und Schriften. Erzählt wird der Film vom verstorbenen Fela Kuti, einem der wichtigsten politischen Aktivisten Afrikas und erfolgreichen Musiker. In Google-Kalender eintragen Schauspieler: Nneka Egbuna (Herself) Sister Fa (Herself) Neo Muyanga (Himself) Wanlov The Kubulor (Himself) Originaltitel: Fonko Regie: Lars Lovén, Lamin Daniel Jadama, Göran Olsson Drehbuch: Lamin Daniel Jadama, Lars Lovén, Göran Olsson Kamera: Ania Winiarska