Schweiz 2 02:40 bis 03:25 Krimiserie SOKO 5113 Folge: 344 Drei D 2006 Merken Ein brutaler Serienmörder erwürgt seine Opfer wahllos in verschiedenen Münchner Stadtteilen - ein Fall für die SOKO 5113. Die Ermittlungen kommen allerdings bald ins Stocken. Ein ehemaliger Polizeiarzt, der inzwischen ein psychisch gestörter Mörder ist, bietet aus der Anstalt seine Hilfe an. Er ist sich sicher, den Mörder zu kennen - allerdings will er nur mit Susanne reden. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Wilfried Klaus (Horst Schickl) Michel Guillaume (Theo Renner) Hartmut Schreier (Manfred Brand) Christine Döring (Susanne von Hagenberg) Philipp Moog (Dr. Lenz) Daniel Bill (Hess) Adrian Can (Polizeiarzt) Originaltitel: SOKO 5113 Regie: Florian Froschmayer Drehbuch: Conny Lens Kamera: Stephan Motzek, Heinz Pufahl Musik: Arpad Bondy

Jetzt im TV Sendepause

Sonstiges

KI.KA 21:00 bis 06:00

Seit 382 Min. Infomercials

Nachrichten

Super RTL 00:30 bis 05:00

Seit 172 Min. Mord im Orient-Express

Krimi

Das Erste 01:20 bis 03:23

Seit 122 Min. Sendepause

Sonstiges

Eurosport 01:30 bis 08:35

Seit 112 Min.