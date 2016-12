KI.KA 15:25 bis 16:10 Trickserie Mia and me - Abenteuer in Centopia Die Vollmondnacht / Die defekte Wasserkuppel NL, D, I, CDN 2011-2015 Stereo 16:9 HDTV Live TV Merken Die Vollmondnacht: Das Schokoladenprojekt müssen Paula und Vincent ohne Mia weitermachen. Denn sie hat ein Orakel für Centopia. Dort landet sie mitten in einer fantastischen Vollmondnacht und muss feststellen, dass Yuko heute einen romantischen Ausflug mit Mo allein geplant hatte. Doch Mia denkt gar nicht daran, im Palast zu bleiben und schleicht mit Onchao den beiden nach. Was für ein Glück für Yuko und Mo. Denn sie tappen in eine Falle und sind erleichtert, dass Mia ihnen zu Hilfe eilen kann. Die defekte Wasserkuppel: Vincent ist wirklich ein guter Freund geworden. Er lenkt sogar Paula ab, solange Mia weg ist?Das Orakel führt sie, Yuko, Mo und Onchao geradewegs in die Höhle von Polytheus. Dummerweise ertappt er die vier, als sie nach dem Trumptusteil suchen und ahnt, dass das Stück Blech etwas Wertvolles ist. Mit einer List gelingt es den Freunden, Polytheus mit dem Blechteil als Gastgeschenk für den König in den Elfenpalast zu locken? In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Rosabell Laurenti Sellers (Mia) Sprecher: Marie-Christin Morgenstern (Mia) Originaltitel: Mia and Me Regie: Bill Speers, Anthony Power Drehbuch: Doug Sinclair Musik: Gerd Kaeding, Titellied: Linus de Paoli gesungen von Luzie Hahn