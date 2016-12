KI.KA 15:25 bis 16:10 Trickserie Mia and me - Abenteuer in Centopia Die Höhle der Wahrheit / Wiedersehen mit Baby Blue NL, D, I, CDN 2011-2015 Stereo 16:9 HDTV Live TV Merken Die Höhle der Wahrheit: Den Artikel für die Schülerzeitung muss Mia später schreiben, denn jetzt ruft erstmal Centopia. Leider knallt sie bei ihrer Ankunft dort mit dem Kopf auf und kann sich danach an nichts mehr erinnern. Sie erkennt Onchao nicht, wundert sich über ihre Flügel, weiß nichts von Centopia und ihren Freunden. Woher sollen Yuko und Mo jetzt das Orakel erfahren? Da hat König Raynor eine Idee und schickt sie zur Höhle der Wahrheit? Wiedersehen mit Baby Blue: Heute steht Gartengestaltung auf dem Stundenplan. Doch Mia muss überstürzt den Unterricht verlassen, denn Centopia ruft. Sie trifft auf Yuko, Mo und Onchao, die erfolglos versuchen, das Sterben der Pflanzen mit Einhorn-Staub zu stoppen. Sie müssen endlich die letzten Trumptusteile finden, um erfolgreich gegen Pantheas Machenschaften vorgehen zu können. Das Orakel, das Mia mitgebracht hat, führt sie diesmal zu den Windigen Kliffs. Dorthin wollen Yuko und Mo lieber allein fliegen. Es sei zu gefährlich. Doch Mia lässt sich nicht abwimmeln... In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Rosabell Laurenti Sellers (Mia) Sprecher: Marie-Christin Morgenstern (Mia) Originaltitel: Mia and Me Regie: Bill Speers, Anthony Power Drehbuch: Doug Sinclair Musik: Gerd Kaeding, Titellied: Linus de Paoli gesungen von Luzie Hahn