KI.KA 15:25 bis 16:10 Trickserie Mia and me - Abenteuer in Centopia König für einen Tag / Phuddles neueste Erfindung NL, D, I, CDN 2012 Stereo 16:9 HDTV Live TV Merken König für einen Tag: Gut, dass Mia weggerufen wird, denkt Vincent, denn dann ist sie endlich vor den Annäherungsversuchen dieses komischen Types sicher?In Centopia angekommen, muss sie feststellen, dass Mo heute Besseres zu tun hat, als mit ihr nach dem Trumptusteil zu suchen. Seine königlichen Eltern sind krank und so muss er auf dem Thron einspringen. Als Mia und Yuko jedoch im Kampf gegen Gargona in Bedrängnis geraten, steht ihnen Mo ganz unerwartet doch zur Seite. Phuddles neueste Erfindung: Mit Violetta gemeinsam an einem Schulversuch zu arbeiten, ist für Mia wirklich keine Freude. Gut dass sie nach Centopia gerufen wird. Dort trifft sie auf Onchao, der versucht, dem Ohren betäubendem Lärm zu entkommen, den Phuddle mit einem selbst gebauten Musikinstrument verursacht. Alle sind davon genervt, bis zu dem Moment, wo sie merken, dass die Musik auf Munculusse hypnotisierend wirkt. Da kommt Mia auf die Idee, das Instrument für eine List zu nutzen? In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Rosabell Laurenti Sellers (Mia) Adrian Moore (Vincent) Saphia Stoney (Paule) Josephine Benini (Violetta) Originaltitel: Mia and Me Regie: Gerhard Hahn