L'an 180 après Jésus-Christ. Maximus, général vertueux et ami personnel de l'empereur romain Marc Aurèle, remporte succès sur succès dans la guerre contre les barbares germains. Pour le récompenser, l'empereur, mourant, le désigne comme son héritier. Commode, le fils de Marc Aurèle, aussi jaloux qu'ambitieux, ne l'entend pas de cette oreille. Il achève son père dans une ultime étreinte, s'empare du pouvoir et ordonne à ses soldats d'éliminer son rival. Miraculeusement sauvé, Maximus rentre chez lui pour trouver sa propriété saccagée, sa femme et son fils assassinés. Capturé par un marchand d'esclaves, il est envoyé en Afrique du Nord et vendu à Proximo, maître de gladiateurs...