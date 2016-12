TF1 00:15 bis 02:00 Sonstiges Le grand blind test Stereo 16:9 HDTV Merken Sur le plateau de cette émission interactive, deux équipes de quatre célébrités s'affrontent dans la bonne humeur et tentent de deviner des titres de toutes les générations. Simultanément, les téléspectateurs peuvent aussi se prendre au jeu. La règle est simple : les deux équipes jouent l'une contre l'autre et doivent donner le nom de l'interprète le plus rapidement possible. Munies de tablettes, les célébrités y inscrivent le nom du chanteur avant la fin du temps règlementaire. En se connectant sur le site de la chaîne ou l'application MYTF1, les télésepectateurs pourront répondre en même temps que les invités. Des tubes des années 1980, aux années yéyé en passant par Rihanna et Francis Cabrel, tous les styles de musiques sont représentés. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Moderation: Laurence Boccolini Gäste: Gäste: Amanda Lear, Elodie Gossuin, Sandrine Quétier, Isabelle Vitari, Titoff, Baptiste Giabiconi, Julien Courbet, Florent Mothe