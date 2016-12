TF1 20:55 bis 23:25 Sonstiges Danse avec les stars Episode 8 Stereo Live 16:9 HDTV Merken Cette semaine, les cinq couples encore en lice jouent leur place en demi-finale. Pour l'occasion, les personnalités invitent les téléspectateurs chez eux et présentent leurs proches. Pour la première fois dans l'émission, les concurrents danseront en trio avec leur danseur et un ancien participant emblématique du show, lors de leur deuxième prestation. Qui remportera son ticket pour la demi-finale - Après le départ de Julien Lepers, Sylvie Tellier, Olivier Minne et Katrina Patchett, notamment, la compétition reste ouverte. L'exigence des jurés augmente toutefois de semaine en semaine et rend les pronostics bien hasardeux. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Moderation: Sandrine Quétier, Laurent Ournac Gäste: Gäste: Marie-Claude Pietragalla, Chris Marques, Jean-Marc Généreux, Fauve Hautot