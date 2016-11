Schweiz 2 15:45 bis 16:40 Krimiserie SOKO 5113 Folge: 334 Kapstadt sehen oder sterben D 2005 Stereo Merken Bei den von Hagenbergs läuten die Hochzeitsglocken, Susannes Cousine heiratet in Kapstadt. Susanne nimmt die Kollegen von der SOKO 5113 mit, um sich den Aufenthalt zu versüssen. Aus "faire rien" wird jedoch nichts: Hauptkommissar Schickl wird entführt. Die Beamten der SOKO geraten bald ungewollt in den Strudel der Ermittlungen der südafrikanischen Polizei. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Wilfried Klaus (Horst Schickl) Hartmut Schreier (Manne Brand) Michel Guillaume (Theo Renner) Christine Döring (Susanne von Hagenberg) Michaela Rosen (Goldie de Gruyter) Leon Boden (Henrik de Gruyter) Roman Knizka (Lester von Hagenberg) Originaltitel: SOKO 5113 Regie: Jörg Schneider Drehbuch: Conny Lens Kamera: Mathias Zscheile, Mathias Zscheile und Andreas Schmidt Musik: Axel Kroell, Steffen Kaltschmid, Arpad Bondy