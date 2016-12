RTL TVI 22:00 bis 22:45 Krimiserie NCIS: Los Angeles Entre les lignes USA 2014 Stereo Merken En Afghanistan, Kensi reçoit l'ordre de tirer sur le "Fantôme blanc". Troublée, la jeune femme rate sa cible et disparaît peu après... Pendant ce temps, Hetty charge son équipe d'enquêter sur le meurtre de Kevin Clark, un agent fédéral dont l'exécution, mise en scène dans un garage, a été postée sur le Net. La victime travaillait en collaboration avec la Navy sur une affaire criminelle impliquant des marins. Mais sur la scène de crime, Callen et Sam interpellent l'indic de Clark : Jason Anakawa. D'après lui, l'assassinat serait l'oeuvre des yakuzas. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Chris O'Donnell (G. Callen) Daniela Ruah (Kensi Blye) Eric Christian Olsen (Marty Deeks) Barrett Foa (Eric Beale) Renée Felice Smith (Nell Jones) Miguel Ferrer (Owen Granger) Linda Hunt (Hetty Lange) Originaltitel: NCIS: Los Angeles Regie: Dennis Smith Drehbuch: Joseph C. Wilson, Shane Brennan Musik: Jay Ferguson, James S. Levine Altersempfehlung: ab 16