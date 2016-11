ORF 3 06:30 bis 07:00 Dokumentation Wiener Wildnis. Die Rückkehr der Biber D 2015 Stereo Untertitel 16:9 Merken Alte Donau, Neue Donau, Praterauen: Feuchtgebiete mitten in Wien - Erholungsraum für Menschen und Lebensraum für seltene Tiere und Pflanzen. Ein Reich voller Geheimnisse. Vor einigen Jahren ist ein Tier in die Stadt zurückgekehrt. Versteckt unter Wasser und an kaum zugänglichen Ufern hat es neuen Platz für Flora und Fauna geschaffen: der Biber. Ein Film von Thomas Rilk für das Landesstudio Wien In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Wiener Wildnis. Die Rückkehr der Biber

