RTL TVI 22:15 bis 23:00 Sonstiges Suits Petits secrets entre amis USA 2014 Stereo Merken Les choses se compliquent lorsque Harvey mélange vie professionnelle et vie privée, et se retrouve coincé entre Jessica et Scottie. Des souvenirs douloureux remontent à la surface chez Mike lorsqu'il se retrouve confronté à un exorcisme contre un vieil adversaire, tandis que Louis a des soupçons et menace de faire des révélations sur Mike... In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Gabriel Macht (Harvey Specter) Patrick J. Adams (Mike Ross) Rick Hoffman (Louis Litt) Meghan Markle (Rachel Zane) Sarah Rafferty (Donna Paulsen) Gina Torres (Jessica Pearson) Michael Phelps (Himself) Originaltitel: Suits Regie: Cherie Nowlan Drehbuch: Erica Lipez, Aaron Korsh Musik: Christopher Tyng Altersempfehlung: ab 12