RTL TVI 16:30 bis 17:40 Sonstiges Les reines du shopping Mouna F Stereo Merken 5 femmes, âgées de 18 à 70 ans, qui aiment le shopping et prêtent la plus grande attention à leur look, se lancent dans la première compétition de shopping de France, sous le regard expert de Cristina Cordula, conseillère en stylisme ! Stéphanie, Laurie, Dominique, Mireille et Mouna sont à la recherche du look idéal pour être "Chic avec une pièce moulante" avec un budget de 400 euros et pas un centime de plus ! Mouna, 25 ans, est la fashionista de la semaine. Originaire de Paris, elle est étudiante dans le domaine du luxe. Mouna est une grande fan des pièces de créateurs mais pendant son shopping elle va avoir du mal à trouver les vêtements qu'elle désire... In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Moderation: Cristina Cordula Originaltitel: Les reines du shopping