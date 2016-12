RTL TVI 22:15 bis 00:05 Sonstiges L'hypnotiseur S 2012 Stereo Merken Un hypnotiseur tente de pénétrer l'inconscient d'une personne plongée dans le coma... Dans la banlieue de Stockholm, tous les membres d'une même famille sont sauvagement assassinés. Laissé pour mort, Josef, le fils aîné de la famille, se réveille au beau milieu d'un bain de sang, avant de replonger dans l'inconscient. Témoin du massacre de ses proches, et dans le coma, il ne peut être interrogé par l'inspecteur Joona Linna, en charge de l'enquête. Pour avancer dans ses recherches, le policier sollicite l'aide d'un psychiatre spécialisé dans le traitement des traumatismes, Erik Maria Bark, et lui demande d'hypnotiser le jeune homme. Bien qu'il se soit juré de ne plus jamais avoir recours à ces pratiques, suite à une séance dramatique, l'hypnotiseur prend la décision de venir en aide à la police. Entre-temps, Joona découvre que Josef a une soeur aînée, disparue mystérieusement, et qui pourrait à son tour être la cible de l'assassin. Le temps presse, Erik tente de rentrer plus en contact avec l'adolescent blessé. Commence alors un voyage dangereux dans les limbes inextricables de l'inconscient humain... In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Tobias Zilliacus (Joona Linna) Mikael Persbrandt (Erik Maria Bark) Lena Olin (Simone Bark) Helena Af Sandeberg (Daniella) Oscar Pettersson (Benjamin) Anna Azcárate (Lydia) Jonatan Bökman (Josef) Originaltitel: Hypnotisören Regie: Lasse Hallström Drehbuch: Alexander Ahndoril, Paolo Vacirca Musik: Oscar Fogelström