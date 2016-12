RTL TVI 22:40 bis 23:30 Sonstiges Secrets and Lies: L'affaire Tom Murphy La confession USA 2015 Stereo Merken Après avoir échappé à son véhicule, Ben est informé par Cornell que quelqu'un de hautement qualifié a piraté son système de sécurité. Elle lui propose la protection de la police, mais il refuse. Il reçoit un peu plus tard, une vidéo le montrant en train de dormir dans sa chambre, puis en conversation avec Dave à propos de la lampe de poche. L'équipe de Cornell trouve une caméra de type militaire cachée. Pendant ce temps, Ben habite dans le nouvel appartement de Dave tandis que la police passe la maison au peigne fin et assure la protection de sa famille. Il lui confie que Tom a été conçu lors d'un barbecue du 4 juillet où il s'était rendu seul. Kevin les avait surpris. Ce même Kevin, plus tard, enlève Ben et le torture pour lui faire avouer qu'il est bien l'assassin de Tom. Dès que ce dernier peut s'échapper, il appelle Cornell qui arrête Kevin... In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Ryan Phillippe (Ben Crawford) KaDee Strickland (Christy Crawford) Dan Fogler (Dave Lindsey) Natalie Martinez (Jess Murphy) Indiana Evans (Natalie Crawford) Belle Shouse (Abby Crawford) Juliette Lewis (Detective Andrea Cornell) Originaltitel: Secrets and Lies Regie: Kate Dennis Drehbuch: Chitra Elizabeth Sampath, Barbie Kligman, Stephen M. Irwin Musik: Matteo Zingales