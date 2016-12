RTL TVI 21:50 bis 22:40 Sonstiges Secrets and Lies: L'affaire Tom Murphy La veste bleue USA 2015 Stereo Merken Ben demande à Dave s'il a bien appelé Jess, depuis le bar cette nuit-là, mais Dave n'a aucun souvenir des événements de cette soirée. Alors qu'il voit courir Matt Daly, le fils de ses voisins qui souffre d'un léger retard mental, en direction des bois, Ben tente de le rattraper et aperçoit une veste bleue tachée de sang. La mère de Matt, Lisa, ne répond pas aux questions de Ben concernant cette veste bleue, qui disparaît lorsque Ben veut l'examiner. Quand il rencontre un peu plus tard dans les bois le frère de Matt, Tyler, avec des coupures visibles sur les mains, Ben le suspecte d'être le tueur de Tom. Le lendemain, la voiture de Christy est vandalisée, avec le mot "coupable" écrit sur l'une des portières... In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Ryan Phillippe (Ben Crawford) Juliette Lewis (Andrea Cornell) KaDee Strickland (Christy Crawford) Natalie Martinez (Jess Murphy) Dan Fogler (Dave Lindsey) Indiana Evans (Natalie Crawford) Belle Shouse (Abby Crawford) Originaltitel: Secrets and Lies Regie: Adam Arkin Drehbuch: Pam Davis, Barbie Kligman, Stephen M. Irwin Musik: Matteo Zingales