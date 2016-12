RTL TVI 22:35 bis 23:40 Sonstiges Le meilleur pâtissier: à vos fourneaux Demi-finale: les gâteaux du XVIIIe siècle Stereo Merken Chaud devant, le " Meilleur Pâtissier à vos fourneaux " revient et fait le plein de gâteaux du XVIIIe siècle ! Avec le chef Lignac, le baba au rhum, star des gâteaux imbibés, prend un coup de jeune avec un sirop à la liqueur d'orange et une crème chantilly au nougat ! Mercotte a testé pour vous, elle en est vite devenue baba ! Justement, Mercotte, de son côté, vous invite dans son puits d'amour ! Au coeur d'une croustillante pâte feuilletée couronnée de petits choux, se nichent une onctueuse crème pâtissière et un coulis de fruits rouges... Le puits d'amour de Mercotte n'a pas fini de vous émoustiller les papilles ! Au tour du pâtissier Grégory Cohen, roi de la pâte à choux, d'entrer en piste avec son croquembouche : une pièce montée composée d'une multitude de choux, qu'il va transformer en chapiteau de cirque ! Nougatine ultra simple à réaliser, choux fourrés au chocolat, à la mangue et à la passion : sa réalisation va vous en mettre plein les yeux, pour un spectacle haut en couleurs ! Et comme on ne change pas les bonnes habitudes, retrouvez le bêtisier de la semaine du " Meilleur Pâtissier " ! Fous rires, ratés, fourches... il y en aura pour tous les goûts ! Enfin, inédit cette semaine, nos pâtissiers amateurs vous livrent leur recette des gâteaux-glaces. Cakes à la framboise ultra moelleux recouverts d'un craquant glaçage tout choco, ils se dégustent sur un bâtonnet comme une glace... et en toutes saisons ! In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Moderation: Faustine Bollaert