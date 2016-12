RTL TVI 20:15 bis 22:35 Sonstiges Le meilleur pâtissier Demi-finale: les gâteaux du XVIIIe siècle Stereo Merken C'est la 8ème semaine de concours pour les 5 derniers pâtissiers amateurs, mais c'est surtout la demi-finale ! Tous ont envie de se qualifier pour l'ultime étape, et remporter le titre de " Meilleur pâtissier " ! Pour cela, ils vont s'affronter aujourd'hui au cours de 3 épreuves sur le thème des gâteaux du XVIIIème siècle ! Pour l'épreuve du classique revisité, imaginée par Cyril Lignac, les pâtissiers amateurs vont devoir revisiter le baba au rhum. Ce biscuit, rendu moelleux par un important imbibage et doté d'une texture bien particulière, risque de leur réserver quelques pièges... Sauront-ils les éviter - Qui saura rendre Mercotte et Cyril babas de leur baba - Puis, ce sera à Mercotte de faire partager son amour de la pâtisserie avec le gâteau du puits d'amour. Cette recette du XVIIIème siècle, tirée de son vieux grimoire, donnera du fil à retordre aux pâtissiers amateurs lors de l'épreuve technique, jugée à l'aveugle. Cette pâtisserie traditionnelle française en forme de puits, créée pour la Marquise de Pompadour, maîtresse du Roi Louis XV, se compose essentiellement de pâte à choux, de pâte feuilletée et d'une crème pâtissière. Ce n'est pas la seule difficulté, puisque Mercotte va laisser aux candidats la recette... écrite en français du XVIIIème siècle ! Souvent utilisé comme pièce-montée de mariage, le croquembouche va cette fois faire un petit tour... au cirque ! Clown, chapiteau ou encore éléphant : nos pâtissiers amateurs devront se creuser la tête pour surprendre notre jury lors de l'épreuve créative. Mais attention, Cyril et Mercotte seront accompagnés cette semaine du roi de la pâte à choux : Grégory Cohen. À la tête d'une boutique parisienne spécialisée dans les éclairs, le chef-pâtissier promet d'avoir l'oeil éclairé et vif en matière de chou ! In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Moderation: Faustine Bollaert