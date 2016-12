Österreich 1 19:30 bis 21:00 Musik Philharmonisches in Ö1 Zum 60. Geburtstag von Krystian Zimerman Merken <bk>Ludwig van Beethoven: Konzert für Klavier und Orchester Nr. 2 B-Dur op. 19 (Leitung und Klavier: Krystian Zimerman) (Aufgenommen 1991 im Großen Musikvereinssaal Wien)<ek><bk>Robert Schumann: Sinfonie Nr. 3 Es-Dur op. 97, "Rheinische" (Leitung: Leonard Bernstein) (Aufgenommen im Oktober 1984)<ek><bk>Ludwig van Beethoven: Andante, ma non troppo e molto cantabile, 4. Satz aus dem Streichquartett cis-Moll op. 131 (Fassung für Streichorchester von Dimitri Mitropoulos) (Leitung: Leonard Bernstein)<ek><bk>Claude Debussy: Nr. 3 Le vent dans la plain aus "Préludes I" (Krystian Zimerman, Klavier) In Google-Kalender eintragen