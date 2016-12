BBC Entertainment 22:45 bis 23:15 Sonstiges The Omid Djalili Show 2007 Merken Sketches include a video from Steve (The Dragon) Thompson on "How to Find Love" and the Wannabe Actor tries to impress actress Freema Agyeman. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: The Omid Djalili Show Regie: Michael Cumming