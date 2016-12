Bayern 2 14:05 bis 15:00 Sonstiges Breitengrad Reportagen aus aller Welt Ungelöster Konflikt. Der Inselstreit im Südchinesischen Meer Merken Gleich mehrere Länder erheben Gebietsansprüche im Südchinesischen Meer: neben China sind das Taiwan, Vietnam, Brunei, Malaysia und die Philippinen. Es geht um ein fischreiches Gewässer mit Öl- und Gasvorkommen und um weltweit wichtige Schifffahrtsrouten. Eine Einigung ist nicht in Sicht. Ganz im Gegenteil: das Konfliktpotenzial steigt. Ein Urteil vom Schiedsgerichtshof in Den Haag hat zwar mehr Klarheit gebracht und die chinesischen Ansprüchen für rechtswidrig erklärt. Aber China erkennt die Entscheidung nicht an. Der Streit geht in eine neue Runde. Für Aufsehen sorgte in den letzten Wochen insbesondere der philippinische Präsident Rodrigo Duterte, Seine Drohung, er werde mit den USA brechen und sich stattdessen China annähern, warf grundsätzliche Fragen auf: Ist Duterte Außenseiter oder setzt er einen Trend? Zeichnen sich geopolitische Verschiebungen in Südostasien ab? Rücken auch andere Länder näher an China heran - oder gelingt es Amerika, seine Rolle als Ordnungsmacht zu verteidigen? In Google-Kalender eintragen