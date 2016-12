SWR 2 20:03 bis 21:00 Magazin Thema Musik Im Dschungel der Musik. Unterwegs mit Rudyard Kipling Merken Rudyard Kipling und sein Werk erfahren gerade eine Renaissance, die nicht nur durch sein legendäres "Dschungelbuch" begründet ist. Der Literaturnobelpreisträger, der in diesem Jahr seinen 80. Todestag und letztes Jahr seinen 150. Geburtstag feierte, war ein Chronist seiner Zeit und ein Vielschreiber. So sind auch die Vertonungen seiner Werke, Gedichte und Erzählungen äußerst zahlreich und künstlerisch vielseitig und eigenwillig. Mit Kiplings Werk haben sich so berühmte Komponisten wie Edward Elgar, Vaughan Williams, Arthur Sullivan, Charles Ives, Hanns Eisler und Alfred Schnittke intensiv auseinandergesetzt. Das Feature begibt sich auf die Spur des großen Meisters in den Dschungel der Musik: Ein musikalischer Leckerbissen, nicht nur für Fans von Mogli und Balu! In Google-Kalender eintragen