ATV 01:35 bis 03:30 Thriller Ein perfekter Mord USA 1998 Stereo 20 40 60 80 100 Merken Zwischen dem Ehepaar, dem Industriellen Steven Taylor und der Millionenerbin Emily Bradford, stimmt es schon lange nicht mehr. Alles ist Fassade: Er ist nur noch an ihrem Geld interessiert und Emily will von ihm schon lange nichts mehr wissen und hat sich mit dem mittellosen Maler David Shaw längst einen neuen Liebhaber geangelt. Steve, dem beruflich das Wasser bis zum Hals steht, schmiedet einen Plan: Mittels eines raffinierten Coups soll Shaw die Frau und Geliebte aus dem Weg räumen und dafür 500.000 Dollar erhalten. Taylor selbst will sich zu der Zeit ein bombensicheres Alibi verschaffen. Das Zeichen zum "Angriff" will er durch einen Telefonanruf in seiner Wohnung geben. Aber irgendwas geht schief... In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Michael Douglas (Steven Taylor) Gwyneth Paltrow (Emily Bradford Taylor) Viggo Mortensen (David Shaw) David Suchet (Inspektor Mohamed Karaman) Sarita Choudhury (Raquel Martinez) Michael P. Moran (Bobby Fain) Novella Nelson (Ambassador Alice Wills) Originaltitel: A Perfect Murder Regie: Andrew Davis Drehbuch: Patrick Smith Kelly Kamera: Dariusz Wolski Musik: James Newton Howard Altersempfehlung: ab 12

