Der umtriebige Forstwirt Franz lädt seine Damen auf die Almhütte! Der wichtigste Raum dabei: Franz' ominöses Liebesnest! Die Beute des Löwen wird darin aber nicht etwa vernascht, sondern nach alter Manier per Diskussion vergrault. Vorarlbergerin Marion steht zwar auf Dominanz, aber ohne Toleranz sieht die stirnbietende 53-Jährige schon jetzt große Schwierigkeiten. Tirolerin Inge dagegen hat es aus Angst vollends die Sprache verschlagen. Kein Grund zur Sorge in den Augen des selbstsicheren Steirers. Er blickt wie immer voll durch bei den weiblichen Gefühlswelten: Inge ist nicht belastbar und mit der Paroli bietenden Marion "matcht" es! Am Mondsee herrscht Katerstimmung inklusive Überraschungen! Salzburgerin Christina hat die Nacht bei und mit Stefan verbracht. Während sie sich aus dem Bett des 21-jährigen schält, wartet Oberösterreicherin Jeannine ahnungslos vor der Hütte. Sie ist entschlossen, Mondseer Stefans Unschlüssigkeit endlich zu knacken. Aber der Klartext des Unschuldslamms geht in eine andere Richtung: Die enttäuschte Jeannine muss abreisen. Draufgängerin Christina hat den Jungbauern mit ihren weiblichen Argumenten einfach überzeugt! Im alten Gewölbe-Weinkeller gewährt Winzer Martin seinen Hofdamen tiefe Einblicke. Angesichts seiner Schätze wird sogar schon über eine mögliche Hochzeit spekuliert! Aber zuerst müssen sich die 30-jährige Jacqueline und die 27-jährige Judith bei der Fasspflege beweisen. Die Damenwahl wird für den bärigen Single immer schwieriger. Tirolerin Judith hilft ihm auf die Sprünge: Während Optikerin Jacqueline alleine über den Hof irrt, planen der Weinbauer und die Krankenschwester bereits busserlnd eine mögliche Zukunft. Nach Zimmerbezug lassen der Kärntner Kräuterbauer Simon und seine beiden verbliebenen Hofdamen den ersten Abend mit einem Kneipenbesuch ausklingen. Die kommunikative Niederösterreicherin Steffi quetscht den 25-jährigen Simon in Sachen Partnerschaft aus. Dieser bleibt seiner Linie treu: Die Arbeit steht an erster Stelle! Und das bereits am nächsten Tag: Der Kräutertrockner gehört ausgeputzt. Während zwischen Kräuterbauer Simon und Studentin Steffi auch hier der Spaß nicht zu kurz kommt, sieht sich die zurückhaltende Denise auf dem Abstellgleis. Beim gemeinsamen Reiten will die 24-jährige Burgenländerin endlich anknüpfen. Aber es kommt einfach keine Stimmung auf zwischen ihr und dem Single-Landwirt. Tränenreich zieht Kassiererin Denise ihre Konsequenzen. Hirschzüchter Gerald wartet auf seine erste Hofdame und fühlt sich dabei wie ein Kind beim Weihnachtsfest. Die 34-jährige Sabine braust auf den oberösterreichischen Hof, und man ist sofort begeistert voneinander. Die zweite Singledame, Kärntnerin Sabrina, bereitet nicht nur dem 43-Jährigen eine Freude, sondern auch sich und ihrer Konkurrentin: Das viel zu eng sitzende Jogginghosen-Geschenk für den Hirschzüchter verrät so einige Details. Wieder in Zivil fährt Gerald seine dritte Hofdame vom Bahnhof holen: Die erfrischende Art der 42-jährige Francesca lässt Gerald gleich "Dampf unter ihrem Hintern" vermuten. Moderation: Arabella Kiesbauer