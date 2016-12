ATV 16:55 bis 17:25 Comedyserie Two and a Half Men Der fleischliche Pausenfüller USA 2012 Stereo Merken Walden hofft, dass Zoey etwas lockerer wird, nachdem er ihr ein paar von Bertas "speziellen" Keksen untergeschoben hat. Matthew Marsden ist als Zoeys Ex-Mann Nigel zu sehen. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Jon Cryer (Alan Harper) Ashton Kutcher (Walden Schmidt) Angus T. Jones (Jake Harper) Conchata Ferrell (Berta) Sophie Winkleman (Zoey) Graham Patrick Martin (Eldridge Mackelroy) Matthew Marsden (Nigel) Originaltitel: Two and a Half Men Regie: James Widdoes Drehbuch: Eddie Gorodetsky, Jim Patterson, Don Reo Kamera: Steven V. Silver Musik: Dennis C. Brown, Grant Geissman