ATV 2 14:05 bis 15:00 Serien Las Vegas Erfinder Fieber USA 2004 Stereo Montecito-Eigentümer Gavin Brunson stattet dem Casino einen Besuch ab. Begleitet wird er von der attraktiven Mia, die er als Hostess in einem seiner Casinos engagiert hat. Jetzt will Brunson, dass Sam Mia in die hohe Kunst der Spielerbetreuung einführt. Allerdings läuft die Zusammenarbeit alles andere als reibungslos. Unterdessen ist die Freude bei Mike und Danny groß, als sich die von ihnen gecoachten "Montecito Lancers" für die Meisterschaft im Kinder-Football qualifizieren. Nessa ist in Sorge um Croupier Mark, der seit zwei Tagen nicht zur Arbeit erschienen ist. Es stellt sich heraus, dass Mark wie besessen an unterschiedlichen Erfindungen gearbeitet hat?. Schauspieler: James Caan (Edward "Big Ed" Melvin Deline) Josh Duhamel (Danny McCoy) Nikki Cox (Mary Connell) Vanessa Marcil (Samantha "Sam" Jane Marquez) Molly Sims (Delinda Deline) James Lesure (Mike Cannon) Marsha Thomason (Nessa Holt) Originaltitel: Las Vegas Regie: John Fortenberry Drehbuch: Kyle Harimoto Kamera: John C. Newby Musik: Charlie Clouser Altersempfehlung: ab 12