BonGusto 20:15 bis 20:45 Magazin meine Familie & ich TV: Gastspiel ...mit Christian Jürgens D 2012

In dieser Folge mit Christian Jürgens: In der Sommerausgabe des Gastspiels macht sich "meine Familie & ich"-Küchenchef Jörg Götte heute auf zu seinem ersten Auswärtsspiel. Kein Geringerer als Zwei-Sterne-Koch Christian Jürgens hat Götte in sein Gourmetrestaurant im Seehotel Überfahrt am Tegernsee eingeladen. Dieser Einladung folgt der ostwestfälische Münchner natürlich gerne. Auch wenn das bedeutet, dass er den Saibling für das heutige Menü erst einmal selbst aus dem See angeln muss.