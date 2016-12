NDR Info 20:15 bis 20:30 Sonstiges ZeitZeichen 14. Dezember 2001: Der Todestag des Schriftstellers und Literaturwissenschaftlers W. G. Sebald Merken Ausgerechnet im Auto starb der Mann, der durch halb Europa gewandert war. In Landschaften und Industriestädten, in Bahnhöfen und Festungen, auf Landsitzen und Friedhöfen, in Bibliotheken und Museen suchte W. G. Sebald Spuren einer "Naturgeschichte der Zerstörung". Er war ein Außenseiter des Literaturbetriebs. 1944 wurde er in einem Dorf im Allgäu geboren, mit 22 Jahren wanderte er nach England aus, arbeitete als Literatur-Dozent in Norwich. Ab 1988 entstand sein so eigentümliches wie bedeutendes Prosa-Werk. Darin verband Sebald Schrift und Bild, Fakten und Fiktion, eigene Erinnerung und historisches Gedächtnis, Literatur und Leben. In wenigen Jahren stieg er vom unbekannten Außenseiter zum internationalen Star auf, der sogar für den Nobelpreis im Gespräch war. Heute gilt W. G. Sebald als einer der bedeutendsten Schriftsteller des 20. Jahrhunderts. In Google-Kalender eintragen