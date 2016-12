hr2 23:05 bis 00:00 Sonstiges Doppelkopf Am Tisch mit Dalibor Markovic, "Poetry-Slammer" Merken Dalibor Markovic ist Poetry-Slammer, also jemand, der sich im Dichterwettstreit auf offener Bühne mit eigenen Texten behauptet. Man könnte ihn auch Lautpoet, Beatboxer und Lyriker nennen. Der Frankfurter mit kroatischen Wurzeln ist einer von drei Poetry-Slammern in Deutschland, die ihre Wörter mit rhythmischen Geräuschen unterlegen, ihnen sozusagen den Beat einhauchen. Der 40-Jährige macht seine Sache so gut, dass er Preise über Preise gewinnt. Nun hat er mit seinen Versen sogar beim Dead-or-alive-Festival, bei dem Schauspieler mit Texten toter Dichter gegen lebendige junge Poeten antreten, gegen Heinrich von Kleist gewonnen. Der Sieg bedeutet ihm nichts - nicht mehr. Hauptsache, die Magie des Abends stimmt! In Google-Kalender eintragen Moderation: Andreas Seeger