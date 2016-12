hr2 20:05 bis 21:00 Sonstiges Kaisers Klänge Musikalische Streifzüge Vierstimmig zum Silbersee - Karl May macht Musik Merken Karl May hat oft über Musik geschrieben, in seinen Abenteuerromanen parodiert er z.B. gleich mehrfach Richard Wagner. Er hat aber auch selbst komponiert. Karl May verfügte über fundierte musikalische Kenntnisse, war Direktor eines Männergesangvereins und gründete ein eigenes Instrumentalensemble. Der Organist, Klavierspieler und Geiger verfasste vor allem Chorwerke. Sein vierstimmiges "Ave Maria" geleitet nicht nur Winnetou in die ewigen Jagdgründe, es gehört heutzutage auch zum gängigen Repertoire namhafter Chöre, genauso wie seine Weihnachtskantate. In Google-Kalender eintragen Moderation: Niels Kaiser