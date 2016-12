Bayern 4 23:05 bis 00:00 Jazz Jazztime Jazz aus Nürnberg: Live-Mitschnitte Das Avishai-Cohen-Trio im Opernhaus in Nürnberg Merken Das Trio des israelischen Bassisten Avishai Cohen ist der Headliner des diesjährigen NUEJAZZ Festivals in Nürnberg. In der Musik fühle er sich immer zuhause, sagt der 1970 geborene Musiker, der mit 22 nach New York zog und an der dortigen New School studierte. In den Bands der Pianisten Brad Mehldau, Danilo Perez und Chick Corea ist der virtuose und energetische Spieler bekannt geworden. 1998 brachte er sein erstes Album unter eigenem Namen heraus. Inzwischen sind es schon fünfzehn CDs, auf denen er auch als Komponist und seit einigen Jahren immer öfter zusätzlich singend einen weiten Kosmos musikalischer Möglichkeiten aufspannt. In seine Jazzauffassung fließen mediterrane Klänge und Rhythmen von Spanien bis zur Levante. Die hebräische Liedtradition beeinflusst ihn ebenso wie die nordamerikanischen Jazzklassiker. Avishai Cohens Musik ist kraftvoll und hochsensibel zugleich, und von packender Intuition gelenkt ist das Zusammenspiel seiner Band, deren temporäres Zuhause am 19.November die Bühne des Nürnberger Opernhauses wurde. BR-KLASSIK hat den Konzertabend mitgeschnitten und sendet Ausschnitte daraus. In Google-Kalender eintragen Moderation: Beate Sampson Gäste: Gäste: Avishai Cohen (Kontrabass und Gesang), Omri Mor (Piano), Itamar Doari (Perkussion)