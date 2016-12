Bayern 4 09:05 bis 11:55 Sonstiges Philharmonie Das Konzert am Vormittag Merken <bk>Jean Sibelius: "Karelia-Suite" op. 11 (Philadelphia Orchestra, Leitung: Eugene Ormandy)<ek><bk>John Field: Rondeau A-Dur (Míceál O'Rourke, Klavier; London Mozart Players, Leitung: Matthias Bamert)<ek><bk>Alexander Glasunow: "Poème lyrique" op. 12 (Bamberger Symphoniker, Leitung: Neeme Järvi)<ek><bk>Georges Bizet: "L'Arlesienne", Suite Nr. 2 (Aarhus Symphonieorchester, Leitung: Marc Soustrot)<ek><bk>Maurice Ravel: "Shéhérazade", Ouverture de féerie (Orchestre de Paris, Leitung: Jean Martinon)<ek><bk>Manuel de Falla: "Nächte in spanischen Gärten" (Javier Perianes, Klavier; BBC Symphony Orchestra, Leitung: Josep Pons)<ek><bk>Igor Strawinsky: "Pulcinella", Suite (Royal Philharmonic Orchestra London, Leitung: Jurij Temirkanow)<ek><bk>Nikolaj Rimski-Korsakow: "Scheherazade" op. 35 (Boston Symphony Orchestra, Leitung: Seiji Ozawa)<ek>. In Google-Kalender eintragen