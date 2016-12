DR Kultur 14:07 bis 15:00 Sonstiges Kompressor Das Kulturmagazin Playboy relaunched: Blattkritik mit Margarete Stokowski und Stefanie Sargnagel / Adè "Identitätszirkus"? - Emanzipation und Kultur im Angesicht des "Whitelash" / Vorgespult: "Paula"; "Austerlitz"; "Agonie" / Waffenstarr: Journalistische Unabhängigkeit in Gefahr Merken Playboy relaunched: Blattkritik mit Margarete Stokowski und Stefanie Sargnagel / Adè "Identitätszirkus"? - Emanzipation und Kultur im Angesicht des "Whitelash" / Vorgespult: "Paula"; "Austerlitz"; "Agonie" / Waffenstarr: Journalistische Unabhängigkeit in Gefahr In Google-Kalender eintragen