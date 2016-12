Anixe HD 14:00 bis 15:00 Arztserie Für alle Fälle Stefanie Schattenspiele D 2000 Merken Der kleine Moritz ist aus einem Heim ausgerissen. Mit Hilfe eines Fotos, das der Junge bei sich trägt, macht Stephanie MoritzÂÂ' Vater Jonas ausfindig ÂÂ Derweil erlebt Marion am Krankenbett ihres Gatten, Kunsthändler Wilke, eine Überraschung: Der Patient ist nicht ihr Mann, sondern der Bildhauer Alex ÂÂ In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Claudia Schmutzler (Stephanie Wilde) Walfriede Schmitt (Klara Mehring) Ulrike Mai (Elke Richards) Christoph Schobesberger (Dr. Johannes Stein) Bernd-Uwe Reppenhagen (Olaf Zehler) Daniel Morgenroth (Frederik May) Alfred Müller (Reinhold Palme) Originaltitel: Für alle Fälle Stefanie Regie: Cornelia Dohrn Drehbuch: Andreas Püschel, Thomas Steinke Kamera: Uwe Reuter Musik: Günther Fischer