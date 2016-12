ORF 1 01:55 bis 02:35 Mysteryserie Under the Dome Gefahr im Verzug USA 2013 Untertitel 16:9 Dolby Digital Merken Mit Linda (Natalie Martinez) auf seiner Seite schafft es Big Jim (Dean Norris), die Bürger von Chester's Mill immer mehr gegen Barbie (Mike Vogel) aufzuhetzen. Einzig Carolyn (Aisha Hinds) lässt sich nicht so leicht überzeugen und stellt sich Big Jim in den Weg. Doch längst ist ein Lynchmob unterwegs und verlangt, dass Barbie für die Verbrechen, die er angeblich begangen hat, bezahlen soll. Während die Verbindung der Teenager zum Mini-Dome immer stärker zu werden scheint, müssen Joe (Colin Ford) und Norrie (Mackenzie Lintz) dringend ein neues Versteck für den Mini-Dome finden. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Mike Vogel (Dale "Barbie" Barbara) Rachelle LeFevre (Julia Shumway) Natalie Martinez (Sheriff Linda Esquivel) Britt Robertson (Angie McAlister) Alexander Koch (Junior Rennie) Colin Ford (Joe McAlister) Nicholas Strong (Phil Bushey) Originaltitel: Under the Dome Regie: Peter Leto Drehbuch: Adam Stein, Caitlin Parrish, Brian K. Vaughan Kamera: Cort Fey Musik: W.G. Snuffy Walden Altersempfehlung: ab 16

