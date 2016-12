Das kinderlose Paar Cindy und Jim Green wünscht sich nichts sehnlicher als einen kleinen Jungen. Als sie erfahren, dass sie keine Kinder bekommen können, begraben die beiden zunächst ihre Hoffnungen. Aber dann steht plötzlich am genau der Junge in ihrer Küche, den sie sich schon immer gewünscht haben. Jim und Cindy können ihr Glück kaum fassen, doch Timothy ist ein bisschen anders als andere Kinder... In Google-Kalender eintragen