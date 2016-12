ORF 1 20:15 bis 21:35 Dokumentation DOKeins Erziehung - Nicht genügend? Settele im Kinderstress A 2016 Stereo 16:9 Merken Bevor Tyrannen-Kinder, Tiger-Mütter und Helikopter-Väter endgültig ganz Österreich übernehmen, macht sich Hanno Settele auf und hinterfragt moderne Mythen der Erziehung. Trauen wir unseren Kindern wirklich nichts mehr zu? Sind wir lieber die Kumpels unserer Kleinen statt konsequente Vorbilder? Erziehen wir eine Generation von antriebslosen, entscheidungsunfähigen und leistungsfaulen Individualisten? Kurz: Versagen wir als Eltern? Die Verunsicherung bei den Eltern scheint groß. Die Gründe dafür findet Hanno Settele unter anderem im Benimmkurs für Volksschüler, im chinesischen Kindergarten und beim Hochbegabtentest, im Angesicht mit Tyrannenkindern im Wohnzimmer und Quälgeistern an der Supermarktkassa, zwischen Tiger-Eltern in Korea und Österreich, auf der Kindermesse und beim Tanztraining für Babies. Erziehung - Nicht genügend? zeigt weshalb es heute so schwierig ist Kinder zu erziehen, obwohl es noch nie leichter war. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Moderation: Hanno Settele Originaltitel: DOKeins