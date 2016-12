ORF 1 14:15 bis 14:35 Comedyserie Scrubs - Die Anfänger Mein Freund, der Chirurg USA 2002 Stereo Untertitel Merken Elliot verliebt sich in Sean Kelly, einen Patienten. Auch er scheint von ihr angetan. Obwohl Elliot ihm zahlreiche Hinweise gibt, scheint er ihr Interesse an ihm aber nicht zu bemerken. J.D. und Turk sind sich uneins über die Behandlung eines Patienten. Während J.D. den Mann weiterhin medikamentös behandeln möchte, rät Turk zu einer Operation. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Zach Braff (Dr. John "J.D." Dorian) Sarah Chalke (Dr. Elliot Reid) Donald Faison (Dr. Christopher Turk) Ken Jenkins (Dr. Bob Kelso) John C. McGinley (Dr. Perry Cox) Judy Reyes (Schwester Carla Espinosa) Scott Foley (Sean Kelly) Originaltitel: Scrubs Regie: Adam Bernstein Drehbuch: Eric Weinberg Kamera: John Inwood Musik: Jan Stevens Altersempfehlung: ab 6