ORF 1 08:00 bis 08:25 Comedyserie Malcolm mittendrin Das Firmenpicknick (2) USA 2002 Stereo Untertitel Merken Das Familienpicknick ist in vollem Gange und die Kinder beteiligen sich an einer Schnitzeljagd. Malcolm bildet ein Team mit seinem Schwarm Laurie. Dabei will er unbedingt herausfinden, warum sie nicht ihn, sondern einen anderen Jungen liebt. Reeses Partner bei dem Spiel ist George. Die beiden Raufbolde mischen die restlichen Mitspieler gewaltig auf. Hal schlägt sich noch immer mit seinem neuen Chef herum, der ihn nach wie vor für den Firmeneigentümer hält. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Frankie Muniz (Malcolm) Jane Kaczmarek (Lois) Bryan Cranston (Hal) Christopher Masterson (Francis) Justin Berfield (Reese) Erik Per Sullivan (Dewey) Terry Bradshaw (Coach Clarence) Originaltitel: Malcolm in the Middle Regie: Todd Holland Drehbuch: Jane Bakken Kamera: Levie Isaacks Musik: Julie Houlihan Altersempfehlung: ab 12

Jetzt im TV Sendepause

Sonstiges

Eurosport 01:30 bis 08:30

Seit 405 Min. ARD-Morgenmagazin

Magazin

Das Erste 05:30 bis 09:00

Seit 165 Min. ARD-Morgenmagazin

Magazin

ZDF 05:30 bis 09:00

Seit 165 Min. SAT.1-Frühstücksfernsehen

Magazin

Sat.1 05:30 bis 10:00

Seit 165 Min.